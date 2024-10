Un Peligro los Baches en la Carretera Tapachula-Puerto Madero

* El Deterioro Provoca Constantes Accidentes.

Tapachula, Chiapas; 27 de Junio de 2024.- La carretera que va de Tapachula a Puerto Madero, que debería ser de primer nivel, por el interés que representa para el turismo nacional e internacional, hoy se encuentra en pésimas condiciones y constituye un peligro para los automovilistas, ya que se encuentra llena de baches.

En entrevista con el rotativo El Orbe, así lo manifestó la señora María de los Ángeles Hernández Álvarez, transportista y comerciante de Puerto Madero, quien aseguró que la vialidad en mención se ha convertido en una trampa mortal para los conductores que la transitan, sobre todo porque es utilizada para ir al puerto, al aeropuerto, ciudad salud, así como a poblaciones y comunidades de la zona baja del municipio.



En primer lugar, dijo que el asfaltado de esa vía no sirve, ya que presenta hoyancos por todos lados, algunos muy profundos, lo que significa un alto riesgo de accidentes para los automovilistas, sobre todo para quienes no conocen el camino o no transitan con frecuencia esa vía.Destacó que ahora que ya está en curso la temporada de lluvias, el problema es mayor, ya que independientemente de que los baches se harán más grandes con el impulso de la lluvia, también hay más posibilidades de que ocurran accidentes.Explicó que todo el curso de la carretera que va de Tapachula a Puerto Madero, está en pésimas condiciones, pero el tramo del hospital Ciudad Salud rumbo al puerto, es el que está en estado crítico.La entrevistada apuntó que Puerto Madero es una de las pocas opciones para el turismo nacional e internacional. Entonces, las autoridades deberían de tener presente esta premisa y ver porque la carretera esté en buenas condiciones.Agregó que Puerto Chiapas es otro atractivo, pero para visitar este lugar, por fuerza hay que transitar por la carretera Tapachula – Puerto madero, y se cae en el mismo problema: su pésimo estado actual. EL ORBE/Nelson Bautista