Colisionan al No Respetar el Semáforo en Rojo

* En la Avenida Central Norte y 15 Calle Oriente.

Tapachula, Chiapas; 30 de Junio.- Conductores y vecinos aledaños a la Avenida Central Norte y 15 Calle Oriente – Poniente, reportaron a la Delegación de Tránsito y Vialidad Municipal de Tapachula, que en dicho crucero se había registrado un fuerte accidente automovilístico.

De inmediato, elementos de Vialidad Municipal se apersonaron en el lugar y tuvieron a la vista una camioneta y un vehículo particular colisionados, y después de realizar las diligencias correspondientes, dijeron que las unidades involucradas son una Nissan Kicks de color gris con placas de circulación del Estado de Chiapas, y un Nissan Tsuru.

El conductor de quien la Kicks dijo que circulaba de sur a norte sobre la Avenida Central Norte, y tenía el semáforo en verde, por lo que siguió su marcha y fue impactado en su costado izquierdo de su camioneta por un vehículo particular que circulaba sobre la 15ª Poniente, un Nissan Tsuru de color blanco, también con placas de Chiapas que circulaba de Poniente a Oriente sobre la 15 Calle Poniente.

El conductor del Tsuru dio a conocer que también tenía la luz verde, que le indicaba que podía continuar su camino, por lo que siguió pero chocó.

Cabe hacer mención que en este accidente, afortunadamente, no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración.

Al lugar arribaron los Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Delegación Tapachula, a bordo de la unidad Chis-189, quienes valoraron a los tripulantes de los vehículos que afortunadamente solo presentaban crisis nerviosa y ninguna lesión.

Se espera que en este accidente el conductor responsable acepte su responsabilidad y cubra los daños ocasionados o en caso contrario los dos vehículos serán puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda