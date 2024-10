Sustancias Nocivas son Consumidas por Adolescentes de 12 y 13 Años: CIJ

*Principalmente por la Influencia de Amigos y Entorno Social.

Tapachula, Chiapas; 4 de Julio del 2024.- El alcohol sigue siendo la droga de mayor consumo a nivel nacional e incluso, a nivel mundial. Desafortunadamente en la actualidad, adolescentes de 12 y 13 años ingresan al mundo de las adicciones, debido a diversos factores, entre ellos la influencia de amigos y el entorno social en el que se desenvuelven.

Lo anterior fue dado a conocer por el Médico del Centro de Integración Juvenil, Miguel Ángel Mancera Castillo, quien explicó que tienen pacientes con un consumo de sustancias psicoactivas ilegales, como las metanfetaminas, en este caso el cristal, pero no es un incremento, sino que se mantienen este tipo de casos haciendo un comparativo con el año 2023.

Por otra parte, dio a conocer que han tenido un incremento del 10% en atención a población con problemas de salud mental, en donde se destaca la ansiedad y la depresión.

“Generalmente pueden acudir de todo tipo de grupos etarios, pero se mantiene todavía la presencia o todavía domina la presencia o el incremento de pacientes adolescentes, podría yo decir que ligeramente las mujeres son las que han tenido un poco más de apoyo en cuestión de salud mental”, subrayó.

Mancera Castillo expuso que, en la actualidad, predominan este tipo de problemas entre los jóvenes, sobre todo por las presiones que tienen en la escuela, y como especialistas en atender estos temas han descubierto que de generación en generación se ha ido dando una baja tolerancia a la frustración.

En donde antes, nosotros repetíamos y repetíamos algo hasta que nos salía. Ahora no, las nuevas generaciones ahora ya no tienen esa tolerancia. En donde si no les sale a la primera, pues ya no lo vuelven a intentar.

En los jóvenes y adolescentes siempre van a influir las amistades y el entorno social en el que se desenvuelven, ya sea para bien o para mal, señaló, por lo que es importante siempre estar atentos como padres de familia. EL ORBE/JC