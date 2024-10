Se Pronuncian Contra la Reforma al Poder Judicial en Tapachula

*Jueces, Empleados del PJ y Abogados.

Tapachula, Chiapas; 12 de Julio del 2024.- Jueces, empleados del Poder Judicial, así como abogados se pronunciaron al mediodía de este viernes contra la reforma al Poder Judicial de la Federación, así como expresaron su descuerdo en que se elijan a los Jueces mediante el voto popular, lo cual señalaron pone en riesgo la impartición de justicia en nuestro país.

En entrevista Jueza Cuarta de Distrito en Tapachula, Lizeth Karina García, manifestó que en el marco de la conmemoración del Día del Abogado, están realizando este posicionamiento, para dar un rotundo “no a la reforma al Poder Judicial de la Federación”.

“No es benéfico, al contrario, es una completa destrucción del sistema que ahora tenemos, que es un sistema de los mejores que hay, que ha habido en México en los últimos años, y se pretende destituir a magistrados, jueces federales y locales, lo cual ocasionará una gran una grave crisis, no sólo judicial sino económica también en el país”, expuso.



1 de 3

De igual forma, manifestó que elegir a los Jueces mediante el voto popular contradice toda la base del Poder Judicial, la carrera judicial, ya que todos han llegado por carrera judicial y por mérito propio, llegando desde abajo, ahora se pretende que sea mediante el voto popular, además de que todo esto va en detrimento a los derechos de los trabajadores que aspiran a ser Jueces o Magistrados en determinado momento.Entrevistado por aparte, Osvaldo Alejandro López Arellano, Juez Tercero de Distrito en Tapachula, manifestó que la corrupción ha sido un mal en el Estado Mexicano, y ha permeado en muchas instituciones; hay casos en el Poder Judicial, sostuvo, pero son aislados y son investigados.Subrayó que elegir a los Jueces mediante el voto popular no es una solución a los problemas del Poder Judicial.“Lo que se pretende es desmantelar a un poder, por eso decimos no a la reforma en los términos que está planteada, desde luego que como toda institución del Estado mexicano, tenemos áreas de oportunidad que podemos mejorar, claro que es necesario una reforma, pero una reforma integral al sistema de Justicia, ya lo decía la ministra Norma Piña, la justicia no es un monopolio de los jueces, en la justicia la participan muchísimas instituciones, personas, desde Fiscalías, Ministerios Públicos, sociedad civil, Poderes Judiciales Locales, otras autoridades, en fin, es todo un sistema muy complejo, y no nada más se centra en el Poder Judicial”, explicó.Están convencidos en que el sistema de carrera judicial es el mejor sistema de selección de las personas juzgadoras, indicó. EL ORBE/JC