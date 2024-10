Barra de Abogados se Pronuncia en Contra de la Reforma al Poder Judicial

*Afirman que No es Viable Elegir a Jueces Mediante el Voto Popular.

Tapachula, Chiapas; 16 de Julio de 2024.- La Barra de Abogados del Estado de Chiapas, Asociación Civil, mostró su inconformidad ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, y que propone que los funcionarios sean elegidos por voto popular, ya que la sociedad se verá afectada y desprotegida.

El vicepresidente de dicha Asociación de Abogados y Maestro en Derecho Penal, Hernando Rosey Mijares López, fue quien dio a conocer lo anterior, al tiempo de agregar que el artículo 116 constitucional señala que el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Apuntó que en dicha reforma quieren elegir a través de votos populares a Ministros de la Corte, Magistrados, Jueces de Distrito como si fueran autoridades del ámbito electoral en el Poder Judicial de la Federación, ya que ese movimiento solo se ha visto cuando el pueblo quiere elegir a sus gobernantes, llámese Presidente de la República, Senadores y Diputados.

Subrayó que el Estado mexicano para su funcionamiento integral, siempre ha dependido de tres Poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno con su competencia, responsabilidad, y la Constitución establece que ninguno de ellos debe entrometerse en la vida y en la actuación del otro.

Destacó que jamás se había visto que existiera una elección de funcionarios para el Poder Judicial, a través del voto popular. Eso se ha visto solo en otros países y en materia electoral, porque se da una injerencia de un poder a otro y desestabiliza el funcionamiento integral del otro poder.

Mijares López detalló que sí habrá afectación a los ciudadanos, pero también de manera directa afectará a los que integran el Poder Judicial de la Federación, ya que están en el ámbito legal, saben que trabajan ahí y tienen la capacidad tanto intelectual como moral para desempeñar los cargos que actualmente ocupan, ellos, los funcionarios, tienen años y años para poder alcanzar un cargo que les ha costado.

De igual forma, dijo que los nuevos elegidos tras el voto popular, al tomar decisiones no lo harán de manera autónoma e independiente, como el poder señalado, sino que, por la intromisión de un poder a otro, se presume que los asuntos se van a resolver de manera politizada.

Por otro lado, dijo que la Barra de Abogados del Estado de Chiapas A.C., se ha caracterizado por ser respetuosa de las instituciones y de la ley, pero la ley debe de cumplirse cuando se da de una manera fundamentada y motivada.

Se dice que se hizo una consulta ciudadana, sin embargo, en Tapachula no hubo conocimiento de que se haya realizado, señaló, por lo que existe confusión en los tribunales de la Federación por lo cual deben ser removidos los funcionarios en su totalidad, de acuerdo a la reforma, hasta que tomen posesión los que sean electos mediante el voto popular. EL ORBE/Nelson Bautista