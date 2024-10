Advierten Agencias de Viaje por Estafas y Falsas Ofertas

*Llaman a Turistas a No Caer en las Redes de Defraudadores.

Tapachula, Chiapas; 17 de Julio del 2024.- Agencias de viaje de Chiapas exhortaron a la población a no caer en estafas y falsas ofertas que se promueven por internet, en donde se promueven ofertas ultrabaratas, haciendo énfasis en que nadie puede brindar promociones del 70%. Entonces a partir de ese momento el usuario debe tener una alerta.

Lo anterior fue dado a conocer por el Presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Chiapas, Manrique Legorreta, quien explicó que la estafa se consolida cuando el viajero o usuario es obligado a depositar cierta cantidad de dinero, cuando en realidad esa promoción no existe.

Es fácil detectar este tipo de ofertas de supuestas agencias de viajes, destacó, ya que en realidad nadie, ninguna agencia puede hacer un descuento del 70%, pues todas las agencias son intermediarias. Las ofertas las hacen las líneas aéreas en realidad.



“Entonces no puede ser que alguien promueva una tarifa superbarata y realmente no la tenga la línea aérea, porque cuando llegas no existen esas tarifas o te tratan de envolver”, subrayó.En ese sentido, exhortó a la población a extremar precauciones para evitar fraudes y estafas.En contraparte, comentó que, a pesar de la presente temporada vacacional, muy pocos viajeros aprovecharon las promociones que venían promoviendo con mucha anticipación las agencias de viajes y las empresas de transporte los meses de Mayo, Junio y la primera semana de Julio.Manrique Legorreta, reconoció que no tuvieron un repunte en las operaciones como se esperaban, y se ha mantenido un movimiento muy bajo que ronda un 60%, y eso que es temporada alta, cuando esperaban un 85%.Destacó que puede ser que las líneas aéreas tengan una segunda promoción, pero no será para temporada vacacional.Cuestionado sobre el motivo del bajo movimiento que están reportando las agencias de viaje, el también empresario de la localidad manifestó que puede ser por el receso que hay posterior a las elecciones, así como los padres de familia están en este momento concentrados en el tema de las inscripciones. EL ORBE/JC.