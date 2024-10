Piden Demoler Caseta de Vigilancia en Laureles 1

Sólo Sirve Como Guarida de Ladrones y Tapa la Visibilidad a Conductores.

Tapachula, Chiapas; 23 de Julio del 2024.- La caseta de vigilancia que se encuentra abandonada en la colonia Laureles 1, en la Ciudad de Tapachula, ya se convirtió en un problema para los automovilistas que a diario transitan en la zona, pues dicho inmueble tapa la visibilidad de quienes transitan de oriente a poniente y viceversa, por lo que están solicitando a la todavía edil sustituta, Pánfila Soto Soto, la demolición o reubicación.

En entrevista para este rotativo, Selene Salinas Gómez, habitante de dicha colonia y vecina de la Calle Mangos y Avenida Las Palmas, denunció que en la zona se suscitan muchos accidentes, incluso aseguró que al año hay de 15 a 20 accidentes automovilísticos.

Haciendo énfasis en que la caceta de vigilancia ubicada sobre la Avenida Las Palmas, tapa la visibilidad de los automovilistas que quieren cruzar la avenida de oriente a poniente o viceversa.

“Se metió el oficio con la presidenta interina Pánfila Gladiola Soto, se metió oficio a Vialidad para lo de las boyas, y se metió oficio a Seguridad por instrucciones de la Presidenta, ella dijo que le competía ese asunto a Seguridad, Seguridad no responde y nos dice que no, y metimos oficio a Obras Públicas, Obras Públicas nos dice que sí, pero tienen que esperar a Comsep, y Comsep está que mañana, que junta, y así, ya llevamos tres meses y no hay respuesta”, explicó.

Entrevistado por aparte, Alfonso Gutiérrez, también vecino del lugar, denunció que la caceta de vigilancia es obsoleta, ya tiene mucho tiempo que esta inservible. Además de que estorba la visibilidad a los automovilistas que transitan por la zona.

Agregó que por ello están solicitando la demolición o la reubicación, antes de que se suscite una desgracia en esa zona, en donde ya ha habido muchos accidentes automovilísticos. EL ORBE/ Mesa de Redacción