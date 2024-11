Falta de Estacionamientos en el Centro de Tapachula Aleja a Consumidores

*Los Pocos Espacios son Obstruidos con Sillas o Botes.

Tapachula, Chiapas 2 de Agosto de 2024.- Desde hace algunos años, se ha venido observando la falta de estacionamientos para vehículos en las calles de lo que pomposamente las autoridades llaman “Centro Histórico”, lo que de alguna forma aleja al turismo nacional e internacional, así como a las personas locales que desean ir de compras a ese lugar.

Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, Consejero Político del Bloque Social de Izquierda Nacional Ciudadana, fue quien dio a conocer lo anterior, al tiempo de agregar que no obstante que Tapachula es la ciudad más grande de la Costa de Chiapas, las autoridades no han procurado que hayan espacios para estacionamientos.

En entrevista con el rotativo El Orbe aceptó que ciertamente hay estacionamientos públicos, pero éstos son pagados, y a veces los dueños de vehículos solo desean estacionarse unos momentos, pero no encuentran dónde hacerlo, viéndose afectado el comercio.



Denunció que, para acabar de amolar, los propios dueños de locales o de comercios establecidos en el centro de la ciudad, ponen botes, palos, piedras o sillas para que los automovilistas no estacionen sus vehículos en esos espacios, lo cual no está autorizado por ninguna autoridad.Por otro lado, las mismas autoridades, en este caso las de Vialidad y Tránsito Municipal, como aves rapaces vuelan por las calles del centro de la ciudad, viendo quién dejó estacionado su auto “mordiendo” la línea de prohibición, y por ello les levantan infracciones costas.Esta actitud de los elementos rapaces de Vialidad y Tránsito Municipal, es precisamente la causa, que la gente de la localidad, pero también quienes proceden de otras partes, de Guatemala, por ejemplo, prefieran no ir con sus vehículos al centro de la ciudad por el robo de placas de que son objetos.Hicieron un llamado a las autoridades municipales, para que busquen la manera de promover el turismo, pero ofreciendo espacios de estacionamientos para quienes nos visitan. EL ORBE/Nelson Bautista