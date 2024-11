Urge Regular Transporte Para Migrantes en la Frontera Sur

*Les Venden Boletos sin Importar que Serán Detenidos por el INM.

Tapachula, Chiapas; 1de Agosto del 2024.- Líneas de transporte de primera clase como Ómnibus Cristóbal Colón, Aexa y Aury anuncian y prohíben la venta de boletos a migrantes ilegales que viajan al centro y norte del país. Mientras que líneas de transporte “de segunda” venden boletos a discreción, a sabiendas de que serán bajados en los puestos de control y vigilancia de INM en la costa de Chiapas.

Debido a esta situación, urge que las autoridades federales regulen el servicio de transporte que se presta a los migrantes en la frontera sur de México.

Trabajadores de las empresas antes mencionadas, quienes omitieron sus nombres por razones obvias, señalaron que los extranjeros que presenten documentos de pasaporte sellado por México o visa humanitaria regional o permanente que aborden una unidad de estas empresas “de primera”, lo pueden hacer, solo que, bajo la responsabilidad de los extranjeros, porque si los bajan en cualquier puesto de control migratorio, las empresas no se hacen responsable de la devolución del costo de boletos.

Estas medidas se vienen implementando en las terminales de toda la región Costa, Frontera y Centro del Estado de Chiapas.

Según informes, la empresa OCC será más selectiva por el tema migratorio y busca proteger a sus unidades, respetando la ley. Aunque el servicio no se niega bajo la responsabilidad de los extranjeros.

Es del dominio público, que también en ocasiones, los autobuses de las líneas de transporte que cubren las rutas al centro del país, han sufrido asaltos y presuntos secuestros, en donde lamentablemente el objetivo son los migrantes de diversas nacionalidades que viajan en estas líneas de autobuses.



Aunque también ha trascendido la información que esta prohibición de la venta de boletos a los extranjeros, se ha implementado para que las autoridades federales no sancionen a las empresas de transporte.En contraparte, existen otras líneas de transporte en ciudades fronterizas como Tapachula, que son “de segunda clase”, denominados comúnmente por la población como “los tijuaneros”, que viajan al norte del país, en donde sí prestan el servicio a los migrantes, sin pedir ningún requisito de ley, sin embargo, en la mayoría de los casos también son bajados en los puestos de control y vigilancia del INM y GN en la costa de Chiapas.Lamentablemente los extranjeros no son advertidos que los pueden bajar de las unidades por parte de las autoridades federales. Lo cual se podría catalogar como un fraude. Lamentablemente no hay autoridad que ponga orden al respecto.Esta situación, es uno de los tantos abusos que se cometen contra las familias migrantes que llegan a la Ciudad de Tapachula, localidad de la frontera sur de México que se ha convertido en el epicentro de la crisis migratoria.Las empresas de transporte “de segunda” aprovechan la desesperación de cientos de familias de diversas nacionalidades que quieren salir de esta localidad, y llegar a la frontera norte del país lo antes posible.Sin embargo, los extranjeros que abordan las unidades son prácticamente defraudados, pues a unos kilómetros después de salir de la Ciudad son bajados por agentes migratorios en los puestos de control y vigilancia migratoria que existe en la zona Costa de la entidad. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros