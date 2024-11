Urge que Oficinas de POFECO Regresen a Tapachula

*Para Atención de Denuncias por Abusos a Consumidores.

Tapachula, Chiapas 2 de Agosto del 2024.- Es necesario que las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), regresen a la ciudad de Tapachula, para mantener una mayor vigilancia en los centros de abasto, y que se dé a los consumidores kilos completos.

Lo anterior se desprende la entrevista con el Representante de los Locatarios del Mercado Sebastián Escobar, Fidel Aguilar López quien consideró que, ante la falta de presencia de la dependencia federal, hace que muchas personas compren con desconfianza al pagar en diferentes centros de abasto.

“Seamos sinceros, seamos claros que también muchos locatarios o muchos comerciantes no dan completo el kilo exacto, si el kilo de carne por decir de cerdo, te vale 180, 170, si te dicen se lo doy a 140, que te den el kilo completo, no que te den lo que es 140 pesos, las básculas hoy en día son digitales, se pueden ver, traen el sello de Profeco, y Profeco debería de estar acá en la ciudad, estamos en la frontera sur, no es posible que no tengamos una secretaría acá”, denunció.



En cuanto a las verificaciones que hace la dependencia a las basculas, el también comerciante de la localidad, manifestó si las hacen, pero solo dos veces por año. Desafortunadamente existe también una mala costumbre de algunos locatarios de no dar completo.Reiteró que es necesario que PROFECO regrese a Tapachula, porque estamos en una zona fronteriza, en donde también existen otras localidades que necesitan del apoyo de esta dependencia como Ciudad Hidalgo, Cacahoatán, Tuxtla Chico. En donde incluso es más fácil para un consumidor, como una ama de casa, que, si no le dan completo el kilo de algún producto, como carne, pueda acudir directamente a las oficinas de PROFECO.Ya que reconoció que levantar una queja o denuncia por internet, no ha funcionado de mucho.Reconoció que no todos los locatarios o comerciantes tienen la mala costumbre de dar kilos completos. Sin embargo, reconoció que está mala práctica se ha incrementado por la falta de verificación hasta en un 10%.Fidel Aguilar López agregó que la tolerancia de una bascula es de 25 gramos. Pero ya que le quiten al consumidor 100 o 150 gramos, echándole pluma, cuanto es que se llevan al día, es demasiado el abuso. Por lo que reiteró que es importante que la PROFECO verifique, y eso da confianza a los consumidores, quienes también ven más factible poner la queja en la oficina directamente, por lo que insistió en la necesidad de que se regresen las oficinas de la dependencia federal a esta ciudad. EL ORBE/ JC.