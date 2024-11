Veda y Mal Tiempo Dificultan la Pesca en la Región

*Generan Pérdidas Económicas a Pescadores.

Tapachula, Chiapas 3 de Agosto del 2024.- Pescadores de Puerto Madero, en la costa de Chiapas, reportan pérdidas económicas considerables, debido a que desde hace varios días no han podido salir a pescar, primero por la veda, y después por el mal tiempo.

En entrevista para rotativo El Orbe, Anastasio Ramírez Altuzar, de oficio pescador en esta localidad costeña, manifestó que la situación por la que atraviesan los pescadores es muy difícil, ya que, si no trabajan, no obtienen ganancias económicas, y por ende, no tienen para el sustento de sus familias.

Manifestó que desde hace cuatro días no han podido pescar, ya que la capitanía de puerto tiene bandera amarilla, debido a las tormentas y huracanes que se han presentado en la última semana en el océano pacifico.

“No hay condiciones, el mal tiempo impide pescar, porque hecha mucho viento. Como las embarcaciones son pequeñas, se puede uno hundir, y ya no sale uno a pescar, ya los patrones no nos mandan así, cuando está feo el tiempo”, subrayó

Debido a esa situación se encuentran sin actividad, y es algo que les afecta, ya que también del primero de mayo al primero de Agosto se tuvo una veda de tres meses. Sobre todo, veda de tiburón.

Es decir, llevan más de tres meses sin actividad pesquera en este poblado, de donde regularmente salen a pescar unas 60 lanchas en las que trabajan un promedio de 100 pescadores.

Agregó que esperan reactivar sus actividades pesqueras en unos tres días, ya que las condiciones climáticas lo permitan. EL ORBE/ JC.