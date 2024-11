Publica SEP Calendario Escolar Para el Ciclo 2024-2025

*Anuncia Fechas de Inscripciones.

Ciudad de México;4 de Agosto.- El inicio del ciclo escolar 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) está cerca, por lo que es importante que no se te pase inscribir a tus hijos. Aquí te decimos cuándo son y qué necesitas para que empiecen bien este ciclo escolar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió en su página oficial el calendario escolar para este ciclo, desde Preescolar hasta Secundaria. De acuerdo con el documento, el regreso a clases será este 26 de agosto.

Pero, ¿cuándo son las inscripciones? La fecha dependerá del nivel escolar al que vayas a ingresar e incluso de la misma institución. Mientras que en algunas escuelas de nivel Primaria las inscripciones son del 19 al 23 de agosto, en Secundaria se marcan 3 días antes del ingreso al nuevo ciclo escolar.

Sin embargo, de forma más precisa es importante verificar el comprobante de inscripción a primero de primaria o secundaria, que puedes consultar y descargar en la página https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/, donde una vez obtenido viene la fecha precisa en que debes acudir a inscribir a tus hijo e hija.

¿Qué documentos debes llevar?

*Copia y original del Acta de Nacimiento

*CURP

*Copia y original de la Cartilla Nacional de Salud

*Examen médico vigente (En caso de no contar con la Cartilla Nacional de Salud o no se encuentre actualizada)

*4 fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro (las fotos deben ser recientes, de frente y con el rostro descubierto)

*Tres fotos infantiles a color o blanco y negro de cada una de las personas autorizadas para recoger al alumno(a)

*Reporte de Evaluación del tercer grado de Preescolar (en caso de contar con él) para inscripción a Primaria.

*Certificado de Educación Primaria emitido por la SEP, en caso de inscripción a primero de secundaria.Sun