Pobladores de Cacahoatán Exigen Auditar al Ayuntamiento

*Aseguran que Existen Diversas Irregularidades.

Cacahoatán, Chiapas 7 de Agosto de 2024.- Hoy en día, la población de Cacahoatán sigue viviendo en el total atraso, por falta de obras importantes, y falta de gobernabilidad por parte de las autoridades.

Francisco Tovar, representante de los maestros jubilados y representante de las organizaciones de izquierda de Cacahoatán, así lo dio a conocer, al tiempo de asegurar que las pocas obras que se han ejecutado, como el parque central que fue remodelado, son trabajos de mala calidad.

En ese sentido, dijo que la actual administración municipal, pero también las anteriores, deben ser investigadas ya que han dejado en el total atraso a esta población, la cual cada día se hunde entre la marginación y la inseguridad debido a la corrupción de las autoridades.



En entrevista con el rotativo El Orbe, señaló que un caso concreto es la remodelación del parque central, el cual a su juicio estaba mejor antes. Señaló que esa obra tardó más de un año, y finalmente nadie supo cuántos millones invirtieron. Lo más seguro es que se la hayan robado.Subrayó que lamentablemente no se aplican auditorias serias a los alcaldes que ha tenido Cacahoatán, por lo que consideran que es necesaria la intervención de instancias federales, como la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Así como califico a la Auditoria Superior del Estado de cómplice, y es por eso que no hay ningún ex alcalde en la cárcel.Comentó que quienes gobiernan ahora, son los mismos que estuvieron antes en los demás partidos (PRI, PAN, PRD, VERDE y PT), puro ladrón. Por eso las obras que realizan, no sirven para nada.Agregó que, en cuanto al arreglo de algunas calles que han estado haciendo, éstas no son con la idea de llevar desarrollo a las colonias, sino para quedar bien con algunos líderes que tienen propiedades en esos lugares. EL ORBE/Nelson Bautista