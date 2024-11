Pésima Atención Brinda la Empresa Telmex en Tapachula: Usuarios

*Constantemente hay Fallas en el Servicio de Telefonía e Internet.

Tapachula, Chiapas 7 de Agosto de 2024.- Desde hace varias semanas, el servicio de suministro de señal de internet que presta la empresa Teléfonos de México (Telmex), es totalmente pésimo, el cual provoca malestar general entre los suscriptores.

En muchas empresas y también a nivel particular, los usuarios de este servicio resultan altamente perjudicados, porque en la mayoría de los casos están realizando trabajos importantes, los cuales se ven afectados por la pérdida de la señal o falta de la misma.

Ramos Alfaro, quien es uno de los afectados, comento que aparte de que resienten afectaciones económicas, también hay pérdida de tiempo pues tienen que esperar hasta que la señal se restablece totalmente.

Lo malo, dijo, es que ese problema es muy frecuente y en momentos en que nadie lo espera. Asimismo, tampoco existe un lugar propio donde los usuarios afectados puedan quejarse o reportar la falla.

Comentó que por esas fallas, la empresa Telmex no descuenta del plan de pagos por ese servicio. Es decir, la empresa suministradora cobra el importe completo, aunque el servicio no sirva o tenga demasiadas fallas. EL ORBE/Nelson Bautista