El Lunes 26 de Agosto Iniciará el Ciclo Escolar 2024-2025: SEP

*Para Preescolar, Primarias y Secundaria.

Tapachula, Chiapas 10 de Agosto del 2024.- Ante la rumorología de que se podría adelantar el inicio a clases en esta región de la Costa de Chiapas, la Delegación Regional de Educación en Tapachula, aclaró que no hay ningún cambio, y que el inicio del ciclo escolar 2024-2025 será el lunes 26 de Agosto del presente año.

En entrevista, el titular de la dependencia en la región, Julio César Hernández Pérez manifestó que el regreso a clases sigue conforme a los previsto, y no hay cambios.

Y todo está conforme al acuerdo 100624 que se emite en el Diario Oficial de la Federación, por parte de la Secretaría de Educación Pública, del calendario escolar 2024-2025, de 190 días para educación preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como particulares incorporadas al sistema educativo nacional.

En ese sentido, reiteró que no hay nada de qué preocuparse, los padres de familia tienen el tiempo de organizar sus actividades previo al ciclo escolar, el cual dijo inicia el lunes 26 de agosto del 2024 y culmina el día 16 de julio de 2025. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.