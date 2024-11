Patios Baldíos Convertidos en Foco de Contaminación e Inseguridad

Denuncian en varios colonias que los dueños de los predios no se preocupan por darles mantenimiento.

Tapachula, Chiapas; 10 de Agosto del 2024.- Patios baldíos ubicados en el infonavit Los Laureles, se han convertido en un foco de contaminación, debido a que la población tira todo tipo de desechos en estos espacios, además de ser utilizados por los delincuentes para esconderse.

Lo anterior se desprende de la denuncia que realizó Madrigal Gutiérrez, habitante de esta colonia, ubicada al suroriente de la Ciudad, quien explicó que su vivienda colinda con un patio baldío del cual el dueño se ha desobligado y no lo limpia, a pesar de que se le ha dicho en repetidas ocasiones, pero no hace caso y el lugar permanece enmontado, es por ello que piden la intervención de las autoridades competentes.



“Yo me preocupo por la parte que me corresponde, acá se meten muchos animales y culebras a mi casa, entonces tengo que tener siempre esta parte bien limpia, pero pues me cobran bastante cada vez que lo limpian”, denunció.La calle donde vive es Calle Aguacates, entre Andador Las Rosas y Calle Naranjos, y es muy silenciosa, en donde incluso han habido asaltos, subrayó, y considero como necesaria la situación en donde todos los vecinos se deben de preocupar y de apoyarse para mantener limpios los patios, porque con la actual temporada de lluvias hay demasiados zancudos, culebras, y otros animales peligrosos.Señaló que los patios baldíos también sirven como criaderos de zancudos y todo tipo de roedores. Además de que hay mucha gente inconsciente que utiliza estos espacios como basureros, a donde llegan a tirar incluso perros muertos.En esta colonia son decenas de patios que se encuentran abandonados, los dueños no los limpian, por lo que las autoridades competentes deberían de sancionar a los dueños, señaló. EL ORBE/ JC.