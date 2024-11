Urge Reglamento para que se Respete a Ciclistas en Tapachula

*Existe Falta de Cultura por Parte de Automovilistas.

Tapachula, Chiapas; 10 de Agosto.- El ciclismo, al igual que otros deportes se encuentra en pleno auge en esta Ciudad, así como muchas personas utilizan este vehículo de dos ruedas para ir a trabajar y a sus actividades cotidianas, para evitar el transporte público, el cual se ha encarecido, sin embargo, quienes manejan bicicleta están desprotegidos debido a la falta de un reglamento que los proteja.

En entrevista, José Vicente López, ciclista de esta localidad, comentó que desafortunadamente no existe cultural vial en nuestra ciudad y debido a ello ya ha sufrido algunos accidentes menores.

Hace unos días transitaba sobre la Central Oriente, antes de llegar a la fuente Atzacua, cuando de manera repentina el conductor de un vehículo estacionado abrió la puerta, haciéndole corte de circulación.



1 de 3

Producto del incidente, resultó con golpes y raspaduras, sin embargo, el culpable de provocarlo se limitó en decir que él no tenía la culpa. Y es que también a la hora de denunciar este tipo de situaciones las autoridades no les hacen caso a los ciclistas, y para poner una denuncia piden muchos requisitos.Debido a esta situación consideró que es importante tener en esta ciudad un reglamento que proteja a los ciclistas, como sucede otras ciudades importantes del país, en donde siempre se le da prioridad al peatón, posteriormente al ciclista, motociclista y por último a vehículos.Manejar un vehículo también conlleva a una responsabilidad, sin embargo reconoció que lamentablemente no existe cultura vial en nuestra Ciudad, indicó. Es por ello que las autoridades deben de actuar en consecuencia. EL ORBE/ JC