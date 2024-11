El 70% de Calles se Encuentran Destruidas en Tapachula

* Se Desconoce el Destino de los Recursos que Ingresan al Ayuntamiento.

Tapachula, Chiapas; 18 de Agosto de 2024.- Es necesario que la sociedad civil se concientice y haga un fuerte reclamo a los tres niveles de Gobierno, en virtud de que Tapachula les ingresa recursos económicos vía impuestos a esas instancias, pero no hay ninguna reciprocidad.

Así lo expresó Pedro Pablo Scott Ramos, presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco, quien en entrevista con rotativo EL ORBE aseguró que la Ciudad de Tapachula está totalmente abandonada, con calles destrozadas y llena de basura.

Chiapas, particularmente Tapachula, explicó, le envía mucho dinero a la Federación, pero no se ve por ningún lado que se le dé a esta Ciudad lo que merece. Y si llegan esos recursos, no se sabe si el Ayuntamiento los invierte por otro lado o qué hace con ese dinero.



Por eso, dijo, es necesario que se le practique una auditoría a la administración municipal, o simplemente rinda cuentas de la forma en que gasta o invierte los recursos que recibe de parte del Gobierno Estatal y del Federal.Mientras tanto, comentó, Tapachula sigue llena de basura por todos lados, debido a una estrategia de recolección que no ha dado resultados. Asimismo, las calles están totalmente destrozadas, con baches por todos lados y tampoco se ven cuadrillas que por lo menos tapen esos hoyancos.Se puede decir que un 50 o hasta un 70 por ciento de las calles de la Ciudad están en muy malas condiciones, y no se ve para cuándo las autoridades se preocupen por arreglarlas, sostuvo.Este Gobierno Municipal está a punto de concluir su periodo, y dejará esta problemática para la siguiente administración, señaló, por lo que es necesario que se rinda cuenta al pueblo tapachulteco. EL ORBE/Nelson Bautista