La Reforestación Debe ser Controlada y Aplicada con Criterios y Técnicas

* Manifiesta Grupo Ecologista.

Tapachula, Chiapas; 18 de Agosto de 2024.- En los últimos años, las autoridades, queriendo quedar bien, han emprendido campañas de reforestación, dizque en favor del medio ambiente, pero sin tomar en cuenta ciertas técnicas y criterios para que tenga los resultados ambientales deseados.

Lo anterior fue dado a conocer por el joven, José Alfredo González Gerardo, integrante de un grupo de Protección de Flora y Fauna, en Mazatán, quien manifestó que no se trata de reforestar por reforestar, sino que hay que hacer esta actividad con toda responsabilidad, controlada y de acuerdo a ciertos criterios

En entrevista con el rotativo El Orbe, explicó que ha habido la intención de recuperar la masa forestal y todos los bienes y servicios ambientales que brindan los árboles, pero es muy importante elegir bien las especies y los lugares para sembrar.

Subrayó que muchos siembran en terrenos abandonados, o en camellones. Incluso en banquetas. Sin embargo, comentó que tiene que ser a conciencia y tomar en cuenta las características de las plantas y del mismo sitio, así como no hacerlo en época de sequía porque las plantas no resisten la falta de humedad.

Asimismo, debe considerarse que en ocasiones, las plantitas no alcanzan un buen nivel de germinación y de desarrollo en los viveros. Por lo tanto, a la hora de sembrarlas se le debe prestar toda la atención que requiere.

Detalló que plantar un árbol y que este se desarrolle por completo en el campo, tiene hasta 15 beneficios ambientales, como reducción de grados de la temperatura, captura de carbono, retención del suelo, entre otros.

Hizo un llamado a la población que tenga interés de participar en acciones de reforestación, para que se coordinen con las áreas encargadas, ya que se debe de tener un tiempo de reforestación técnicamente dirigida y no esfuerzos particulares que puedan no dar el fruto deseado, o que se planten especies no adecuadas. EL ORBE/Nelson Bautista