Advierten que más Mujeres Están Cayendo en el Alcoholismo

*Debido a Problemas Familiares o Crisis Económica.

Tapachula, Chiapas; 19 de Agosto de 2024.- Hoy en día, las mujeres consumen alcohol casi al igual que los hombres, pero lamentablemente, en el caso de las féminas, es difícil que acudan a un grupo de alcohólicos anónimos en busca de la regeneración.

Lo anterior fue dado a conocer los directivos del Comité de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, durante el festejo de su 45 aniversario en Tapachula, en donde Mario C. habla sobre el aumento del consumo de alcohol en la sociedad.

Por eso, en los grupos de Alcohólicos Anónimos siempre hay más hombres que mujeres de manera significativa, como sucede en Tapachula, con el Comité de Servicios Generales donde se agrupa a mil 395 personas en total, pero de ellas solo 65 son mujeres.

Mario C., representante del grupo, manifestó que anteriormente costaba convencer a un individuo con problemas de alcoholismo para que acudiera a regenerarse, pero ahora casi está ocurriendo lo mismo con las mujeres, quienes no aceptan acudir a un centro para desechar ese vicio.

Apuntó que ciertamente, es difícil convencer a las personas con problemas de alcoholismo para que acudan a los grupos, sobre todo los jóvenes, quienes equivocadamente creen que los “Alcohólicos Anónimos” son nada más para puros viejitos.

El entrevistado añadió que se ha estado trabajando con los jóvenes, como por ejemplo, en septiembre, tendrán una campaña intensa denominada “Semana nacional” con información para los jóvenes sobre los riesgos del consumo del alcohol.

Durante el mes de septiembre se visitarán los centros educativos para dar información a los adolescentes y jóvenes, y evitar que caigan en este terrible vicio del alcoholismo.

Expuso que lastimosamente hoy día ya se ven algunos niños de primaria quizás de 8 a 9 años en adelante ya consumiendo este tipo de alcohol o incluso otro tipo de sustancias, que causan daños a su salud.

Por ello, exhortó a los padres de familia tener vigilados a sus hijos y evitar que a temprana edad se conviertan en alcohólicos y sea agrave esta situación. EL ORBE/Nelson Bautista