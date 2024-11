Restructuraremos Áreas de Servicios Básicos en el Ayuntamiento: Yamil Melgar Bravo

Tapachula, Chiapas; 20 de Agosto del 2024.- En el municipio la atención de servicios básicos es fundamental, por eso uno de los retos que tenemos es la reingeniería de COAPATAP, así como realizar un estudio sobre el relleno sanitario, el cual se encuentra saturado actualmente, dio a conocer en entrevista el Presidente Electo de Tapachula, Yamil Melgar Bravo.

En cuanto al organismo operador de agua, sostuvo que la reingeniería es debido a que de los 28 pozos con los que cuenta el Comité de agua, solamente funcionan 14, lo cual es una problemática, no de ahorita, sino que se ha estado acumulando desde hace muchos años. Por lo que en la próxima administración pretenden darle una solución de fondo.

El Edil electo destacó que por ello han sostenido reuniones de trabajo con Conagua, así como tocarán puertas con Banobras para poder gestionar recursos adicionales y poder atender este proyecto, con una inversión de mil millones de Pesos, invertir en infraestructura de COAPATAP, rehabilitar, obviamente, las plantas de tratamiento, y reorientar mucha infraestructura que se tiene, para que llegue agua para todos.

Otro de los retos de la próxima administración dijo, es el relleno sanitario, porque el que se tiene está saturado. Consideró que es necesario realizar un estudio, un diagnóstico de cómo atenderlo,porque podría ser que se necesite otra superficie física. En donde incluso se tiene que analizar el papel que juegan las asociaciones recolectoras de basura en triciclo en toda la Ciudad, que llegan a colonias y comunidades en donde no entran los camiones.

Yamil Melgar también subrayó que de igual forma se realiza un diagnóstico de cuántos camiones de basura están en servicio, y posteriormente generar los centros de acopio.

Para todo este trabajo se debe realizar un estudio, porque incluso, en el caso del relleno sanitario, no tiene que ser precisamente solo para Tapachula, sino que puede ser para los 16 municipios de la región. Porque no hay que olvidar que en el relleno sanitario de la ciudad se recibe la basura de otras localidades.

El Presidente Electo de Tapachula también dio a conocer que junto a su equipo de trabajo, viene construyendo una agenda de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua,para apoyar a comunidades como Puerto Madero y Comunidades de la zona media alta de la geografía local.

Así como han sostenido reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para la ampliación de carreteras federales, como los tramos Tapachula-Puerto Madero, Carretera a Jaritas y otras vías de comunicación que son de suma importancia para el desarrollo de la región.

Para el próximo sexenio, agregó, el Gobierno Federal con la próxima Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el Gobernador Electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar ya tienen contemplados muchos de estos proyectos para esta región, lo cual es de suma importancia. EL ORBE/ JC.