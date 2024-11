Basura en Calles de la Ciudad Provoca Enfermedades a la Población

Debido al Deficiente Sistema de Recolección de la Basura en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 21 de Agosto de 2024.- Por el amontonamiento de basura en las colonias, pero principalmente en el centro de la ciudad y calles aledañas a los mercados, hay marcada preocupación de la ciudadanía en virtud de que todo eso da motivo a un sinfín de enfermedades.

Así lo expresó Alfredo de la Cruz Cordero, de la asociación “Nueva Generación y Vinculación Social”, quien aseguró que hay preocupación por el deficiente servicio de recolección de la basura en la ciudad.

Y es que, la basura que dejan tirada en las banquetas o en las calles, es sinónimo de contaminación y es eso precisamente lo que está afectando a la población, una situación que las autoridades no han querido o no pueden resolver.

En entrevista con el rotativo El Orbe, manifestó que aparte de las autoridades municipales, la misma población también tiene mucho que ver, pues toda la basura que hay en las calles, o en el centro de la ciudad, es consecuencia de los desperdicios que dejan comerciantes y quienes se dedican a la venta callejera.

El entrevistado opinó que, en primer lugar, las autoridades a través de Desarrollo Urbano y Ecología, deben establecer mecanismos a modo de que la recolección de basura sea lo suficientemente frecuente para que los promontorios se levanten lo más rápido posible.

Comentó que en este problema de la basura también están inmersos los migrantes, ya que muchos de éstos se dedican al comercio entre sí, pero dejan todos los desperdicios tirados en cualquier parte, causando un caos con su actitud.

Agregó que algunas instancias como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), o la propia Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), deben apoyar las acciones de limpieza, para concientizar a la población extranjera a que no tire basura en la vía pública, porque de alguna forma contribuyen en la formación de promontorios de desechos. EL ORBE/Nelson Bautista