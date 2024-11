Casi Nadie Utiliza el Puente Peatonal Frente a Plaza Crystal

*Urge Promover la Cultura Vial.

Tapachula, Chiapas; 21 de Agosto del 2024.- La mayor parte de la población no utiliza el puente peatonal ubicado frente a Plaza Cristal, al sur de la ciudad de Tapachula, pues aseguran pierden mucho tiempo al utilizarlo y prefieren poner en riesgo la vida al exponerse a ser atropellados.

El lente urbano de rotativo El Orbe constató esta situación, en donde Concepción Luna, peatón de la zona, manifestó que ella prefiere utilizar el puente en mención, a diferencia de la gran mayoría de las personas por su propia seguridad.



1 de 4

Reconoció que caminar sobre la infraestructura elevada, que atraviesa la Cuarta Avenida Sur frente al conocido centro comercial, lleva un poco más de tiempo, pero esos minutos significan mucho, sobre todo “seguridad”, insistió.Y es que, en este crucero vial, el cual se complica en horario pico en la ciudad, el 95% de la población (peatones), prefieren no utilizar el puente peatonal, y cruzan la transitada avenida cuando el semáforo está en rojo, con la posibilidad de ser atropellados, ya que en ese crucero, hay vialidades en donde los automovilistas tienen permitido dar vuelta continua con precaución.Al cuestionar a algunos peatones, de ¿por qué no utilizan el puente peatonal?, doña Roselia Bolaños Moreno manifestó que pasó por la avenida porque el semáforo marcó rojo y según ella, es cuando no debe de pasar ningún vehículo. Sin darse cuenta que los conductores que transitan de oriente a poniente o viceversa, pueden transitar sobre la vialidad.La entrevistada dijo que en el momento de cruzar se le hizo práctico atravesar la vialidad con el semáforo en rojo. Sin embargo, reconoció que por seguridad sí se debe de utilizar el puente peatonal. EL ORBE/ JC.