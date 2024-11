Alrededor del 60% de las Casas de Salud en Ejidos están Abandonadas

*Población Rural Obligada a Buscar Servicios Médicos Fuera de sus Comunidades.

Tapachula, Chiapas; 21 de Agosto de 2024.- El 60 por ciento de las casas de salud que están ubicadas en el medio rural, tanto de la zona media y alta, así como la baja del municipio de Tapachula, no están funcionando por falta de médicos, enfermeras y medicamentos.

Así lo denunció el señor Marco Antonio Suárez Vargas, representante de cafeticultores “El Progreso de Chiapas”, quien aseguró que, debido a esa indiferencia de los funcionarios de la Secretaría de Salud, los campesinos enferman y no tienen quien los ampare.

Explicó que por las condiciones paupérrimas en que viven en el campo, los habitantes de esas zonas constantemente son atacados por todo tipo de enfermedades, especialmente el dengue, pero en sus comunidades no encuentran ningún alivio porque las casas de salud no funcionan.

En entrevista con el rotativo El Orbe, subrayó que cuando alguien enferma los familiares tienen que llevarlo a otras localidades, pero no siempre encuentran apoyo, por lo que no les queda más que trasladarse hasta la cabecera municipal para atender su problema.

Agregó que el problema se agrava, porque hay necesidad de trasladar enfermos, pero resulta que los caminos no sirven, están intransitables y eso dificulta, independientemente de que no todas las familias puedan solventar esos gastos por ser pobres. EL ORBE/Nelson Bautista