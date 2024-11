Encarecimiento de Productos Afecta Economía Familiar

*Complicado Panorama en el Regreso a Clases.

Tapachula, Chiapas; 21 de Agosto de 2024.- Miles de familias de escasos recursos económicos siguen resintiendo la difícil situación económica por la que atraviesa nuestro país, debido al encarecimiento de diferentes productos y servicios.

Y es que en las últimas semanas, también se ha resentido la inflación, con el encarecimiento de los productos de la canasta básica, además con la exigencia para la compra de útiles escolares, que en ocasiones no son tan necesarios. Lo cual genera que las familias de la región recientan aún más el desgaste económico.

Isabel Méndez Hernández, dirigente de la organización “Mujeres en Movimiento por la Liberación Nacional”, en entrevista con el rotativo El Orbe, afirmó que un aliciente han sido los programas de apoyo del gobierno federal, pero resulta que luego de las pasadas elecciones a muchos les dieron de baja.

Explicó que uno de esos programas servía para que los padres de familia pudieran sostener la educación de sus hijos, pero lamentablemente, no todos fueron considerados, además de que varios quedaron fuera sin que se supieran los motivos.

Subrayó que ahora en época de inscripción en escuelas y de compra de uniformes y útiles escolares, es cuando más lo resienten las familias porque, definitivamente, el poco dinero que ganan no les alcanza para todos esos gastos.

La entrevistada agregó que siempre se ha dicho que la educación de los niños en México es gratuita, pero solo en el papel, porque en los hechos, los padres de familia tienen que pagar inscripciones demasiado elevadas, lo que afecta en gran medida el bolsillo de las familias. EL ORBE/Nelson Bautista.