Representantes de 60 Colonias Exigen Soluciones a COAPATAP

*Abundan los Drenajes Colapsados sin ser Atendidos.

Tapachula, Chiapas; 22 de Agosto 2024.- Representantes de 60 colonias adheridas al “Movimiento por Tapachula” se manifestaron por tercera ocasión en las instalaciones de Coapatap, debido a que no les dan solución a sus demandas como el desazolve de drenaje en las diversas calles de las colonias del municipio, así como la introducción de agua potable y otras peticiones que no les han resuelto.

En representación del grupo, el ingeniero Abraham Ruiz Matías, indicó que en el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula les han dicho que ya no tienen dinero para realizar obras y por eso ya no pueden hacer nada por resolver las demandas de los colonos.

En entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que la falta de recursos en el Coapatap y en otras dependencias ha provocado que algunas colonias sufran inundaciones por las fugas de agua potable o pluvial, pues desde su construcción fueron mal proyectadas por la dependencia encargada.



1 de 3

Las colonias del municipio están reclamando los servicios básicos y pareciera que la autoridad, como ya va de salida, no le importa dejar a la población sumida en problemas de salubridad, además de dejar muchos pendientes en servicio como agua potable, pavimentación de calles y drenajes en algunas colonias, comentó.Es preocupante porque esta administración municipal no se ha interesado en resolver los problemas de la zona urbana y rural, señaló, y se excusan que no cuentan con el recurso económico, y ya no hay proyectos para la Ciudad.Agregó que es triste ver como las salidas y entradas del municipio están abandonadas, y los turistas que nos visitan se llevan mala impresión de la ciudad, pues las calles están abandonadas sin rehabilitación, y ni se diga en alumbrado público.Finalmente, dijo que han sido atendidos por personal del Coapatap, pero de nada ha servido pues las cosas siguen sin solución. EL ORBE/Nelson Bautista[p1]