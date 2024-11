Motociclistas Sufren Accidentes por Enorme Bache a Media Calle en Tapachula

En la 13ª Avenida Sur, Entre 8ª y 10ª Calle Oriente.

Tapachula, Chiapas 24 de Agosto del 2024.- Según organismos productivos del municipio de Tapachula, el 70% de las vialidades de diferentes colonias de la ciudad se encuentran con baches y un marcado deterioro, debido a la falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento Municipal que todavía encabeza la edil sustituta, Pánfila Gladiola Soto.

Esta situación está generando constantes accidentes, en particular en algunas avenidas muy transitadas, como es la 13ª avenida sur, entre 8ª y 10ª calle oriente. En donde según comerciantes de la zona van por lo menos unos ocho accidentes entre conductores de motocicletas.

Los denunciantes, en voz de Alejandro Ochoa, explicaron que, debido a la falta de alumbrado público en la zona, más las lluvias, han sido testigos de accidentes que ocurren a causa de un bache que esta algo profundo, y que también representa un peligro para los automovilistas.



1 de 3

“Hace un par de días venía un joven en una motocicleta, había llovido, no se dio cuenta del bache, cayó en él, perdió el control de la moto y como a unos 20 metros se impacto en un carro estacionado y terminó en la banqueta, con muchas lesiones, hasta los tenía que llevaba salieron volando”, explicó.Alejandro Ochoa destacó que en la zona, el alumbrado público también es muy deficiente, y el desperfecto en la cinta asfáltica no se ve, aparte de que ya está muy profundo, lo cual también ha provocado que caigan automovilistas en este bache y estallen las llantas.Los vecinos de este sector de la ciudad exigieron a la edil sustituta, Panfila Soto que cumpla con su trabajo, y mande a reparar esta vialidad. Porque pareciera que ya solo está preocupada por cobrar sus últimas quincenas en el cargo, y no le interesa el bienestar de la población. EL ORBE/ Mesa de Redacción.