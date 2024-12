Motociclistas los Principales Involucrados en Accidentes

*No Respetan Señalamientos Viales y Exceden los Límites de Velocidad.

Tapachula, Chiapas; 30 de Agosto de 2024.- De acuerdo a las estadísticas que manejan las autoridades, y a los datos que tienen las instituciones de auxilio o rescate, de los accidentes viales que se registran en la Ciudad de Tapachula, en un gran número son motociclistas los involucrados.

En entrevista con rotativo EL ORBE, el director de la Escuela de Manejo “Europa”, Raymundo Palomeque Ortiz, manifestó que esto se debe a la falta de conocimiento del Reglamento de Tránsito y a la falta de conciencia y responsabilidad de los motociclistas.

La velocidad permitida dentro de la ciudad es de 30 a 40 kilómetros por hora, dijo, sin embargo, los motociclistas toman como pistas de carreras algunas avenidas (como la 28ª. Oriente en San José El Edén), constituyéndose en auténtico peligro para los peatones.

En entrevista con rotativo EL ORBE, estableció que no hay responsabilidad en el manejo de los motociclistas ya que rebasan por la derecha, se meten entre los vehículos para rebasar, no respetan los señalamientos de tránsito y hacen gala de un manejo abusivo.

En este caso, lo bueno fuera que a través de Tránsito del Estado se les obligara a los operadores de servicio de transporte público, incluyendo a los motociclistas, a que pasen por un período de capacitación para que les extiendan un certificado de aptitud, señaló.

Las autoridades de Tránsito del Estado o de Vialidad y Tránsito Municipal deberían ser más estrictos y no permitir que los motociclistas ataquen el reglamento de Tránsito, indicó, porque no solo ponen en peligro la vida de los transeúntes, sino su propia vida. EL ORBE/Nelson Bautista