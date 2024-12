Tortilleros Sufren de Robos y Llamadas de Extorsiones

*Exigen a las Autoridades Investigar los Casos.

Tapachula, Chiapas; 6 de Septiembre de 2024.- Con el propósito de tener un entorno más seguro, los dueños de tortillerías han estado dialogando con las futuras autoridades, tanto de Tapachula como en el nivel estatal, a modo de que se trabaje en problemas, como es el caso de la inseguridad.

Alejandro Ricaldi Jiménez, Presidente de la Asociación de la Masa y la Tortilla de Tapachula, fue quien dio a conocer lo anterior, al tiempo de agregar que la cuestión de inseguridad en Tapachula, no ha sido tan fuerte pero si algunas tortillerías han sufrido de robos y el algunos casos hay empresarios han recibido llamada de extorsiones.

En entrevista con el rotativo El Orbe, el líder de los tortilleros aseguró a nivel estatal han tenido problemas, como fue el caso de una tortillería que fue quemada hace poco en Villaflores, en donde lamentablemente hasta perdió la vida el dueño de ese negocio.

Por eso, el temor de los tortilleros es que esa situación se replique Tapachula donde hasta momento existe una aparente calma; por ello, hacen un llamado urgente a las tres instancias de gobierno para regresar la tranquilidad a esta región.

Aceptó que en el caso de Tapachula, sí ha habido alguna presión, incluso también en el poblado en Puerto Madero, lo que ha propiciado que algunos dueños de tortillerías opten por traspasar sus negocios a otras personas.

Por otro lado, comentó que afortunadamente, las harineras del país no han incrementado sus precios, y eso ha hecho que los dueños de tortillerías de Tapachula aguanten y no se hayan registrado incrementos a este alimento, y esperan que siga igual al menos hasta diciembre próximo.

Eso mismo, dijo, ha permitido que las tortillerías sigan funcionando, pero sí es necesario que se atienda el problema de la inseguridad, y es eso precisamente lo que están buscando de la mano con las futuras autoridades. EL ORBE/Nelson Bautista