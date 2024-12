50% de la Población Padece de Enfermedades Bucales

*Revelan Especialistas en la Materia.

Tapachula, Chiapas; 6 de Septiembre del 2024.- La salud bucal es muy importante, sin embargo se le resta importancia en la vida cotidiana, lo cual ha provocado que el 50% de nuestra población padezca de una enfermedad bucal y no lo sabe, dio a conocer en entrevista, la Dentista, Odontopediatra y Ortodoncista, María Candelaria Cueto Rabanales.

Manifestó que los padecimientos más frecuentes son los abscesos dentales. En donde la caries ya llegó al nervio y ya empezó a causar una infección, la caries es la que provoca esta enfermedad. Igual la enfermedad periodontal, cuando ya hay bacterias destruyendo el hueso de los dientes y clínicamente lo podemos observar cuando alguien sonríe y le ves completamente inflamada las encías y tiene un mal aliento a la hora de hablar, entonces esa es una enfermedad periodontal.

“El 50% de la población padece de esta enfermedad, así como bien «el cáncer bucal que está de moda», a veces no nos damos cuenta qué tipo de pasta utilizamos, en el reverso de las pastas tienen códigos, según la cantidad de químicos que contienen. Si tú ya tienes una susceptibilidad a padecer un cáncer bucal o ya tienes una predisposición genética, y le añades que estás utilizando una pasta con químicos que pueden afectar el tejido de tu boca, es seguro que vas a padecer el cáncer”, explicó.

La especialista en la materia, comentó que la odontología ha cambiado, y está enfocada a la prevención, por lo que es importante hacernos conscientes, que la boca también tiene que tener prevención.

Debido a esta situación, María Candelaria Cueto Rabanales recomendó acudir por lo menos una vez cada seis meses al dentista, y los papás, tienen que hacer consciencia que tenemos que llevar a nuestros hijos a una revisión dental, aplicación de barnices de fluoruro, y revisarles simplemente la boca a los niños, porque llegan a los 6 años y algunas mamitas no saben que ya erupciono el primer molar permanente, y piensan que es una muelita de leche. Y la caries empieza a carcomer esa muelita hasta que llegan al dentista a los nueve años con un absceso dental donde ya no hay mucho que hacer. Entonces la prevención es sumamente importante y acudir una vez al año al dentista.

De igual forma la dentista dio datos alarmantes, en donde de 10 niños, 8 padecen caries dental. Así como consideró que el 20% de la población actualmente está padeciendo cáncer bucal, “una cifra alarmante”. Y es porque actualmente todo ha cambiado, con el uso de las pastas dentales con demasiados detergentes, cambia la estructura de la mucosa, y si ya tienes susceptibilidad a padecer un cáncer bucal, es seguro que lo desarrollas.

Finalmente, recomendó a la población examinarse los tejidos blandos de la boca, como las mejillas, la encía, la lengua, si vemos una lesión blanquecina, una lesión muy roja, una lesión que va aumentando de volumen, es importante acudir de manera oportuna con el cirujano maxilofacial, que es el especialista en este caso de diagnosticar si es un cáncer o es un quiste o es un tumor, y qué clase de patología es. EL ORBE/ JC.