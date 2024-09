Trabajadores Administrativos del COBACH Denuncian Amenazas

*Señalan al Líder Sindical Esdras de León.

Tapachula, Chiapas; 9 de Septiembre de 2024.- Hay justificada preocupación entre los 2 mil 500 trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres de Chiapas, en virtud de que presuntamente han sido amenazados de que les van a descontar 9 días de sus salarios, por órdenes del titular del Suicobach, Esdras de León Pinto.

Jeni Anabel Gálvez García, vicepresidente del Frente Democrático de Administrativos Cobach, fue quien dio a conocer lo anterior, al tiempo de aclarar que no han participado en las manifestaciones y marchas que el Suicobach ha celebrado en Tuxtla Gutiérrez, debido a mucho desgaste de la base trabajadora.

Explicó que cuando estuvieron presionando para que les pagaran el adeudo del bono Bienestar que el Gobierno del Estado y el Colegio de Bachilleres se niegan a pagar, tuvieron un desgaste, y por eso decidieron no participar últimamente.

El argumento del Frente Democrático de Administrativos Cobach para no asistir al llamado del líder sindical, es que ellos, 2 meses atrás, habían iniciado la lucha sin el apoyo del Suicobach, y para el momento de la convocatoria, ellos ya traían un fuerte desgaste económico.

Apuntaron que el líder del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas no tiene motivos suficientes para tomar esas represalias. Así como manifestaron que quien puede descontar salarios es el gobierno, no el líder sindical Esdras de León Pinto.

Los afectados han expresado su descontento y preocupación ante la postura del líder sindical, quien aparentemente no considera las implicaciones de sus amenazas.

Los trabajadores aseguran que no van a permitir que se les descuenten salarios injustamente y han advertido que, de llevarse a cabo esta medida, procederán con una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos y, en última instancia, interpondrán una demanda laboral.

La situación ha generado un clima de tensión y desconfianza entre los miembros del SUICOBACH, quienes exigen que se respeten sus derechos y se busque una solución justa a sus demandas.

La administración estatal está a unos meses de terminar y los trabajadores administrativos no lograron el pago del bono bienestar ni el ajuste salarial.

Ahora dejaron el asunto en manos del Comité Federal de los Sindicatos en México, con la intención que al menos reciban el retroactivo del bono del año 2024. EL ORBE/Nelson Bautista