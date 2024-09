El Actual Ayuntamiento Dejará Como Legado una Ciudad Inundada de Basura

Tapachula, Chiapas 10 de Septiembre de 2024.- Desde hace meses, la recolección de basura por parte de la autoridad municipal ha venido a menos, lo que ha originado que en todas las colonias de Tapachula, especialmente en el centro, permanezcan los montones de basura, contaminando y dando una imagen deprimente.

Sobre este asunto y en entrevista con el rotativo El Orbe, el ciudadano tapachulteco Julio Mérida manifestó que no se sabe qué está sucediendo con las autoridades municipales, en cuanto al porqué han dejado de proporcionar el servicio de recolección con la frecuencia que el caso requiere.

Apuntó que esa indiferencia o falta de responsabilidad por parte de la autoridad municipal, ha traído como consecuencia que la ciudad de Tapachula se encuentre hoy en día toda sucia, dando una pésima imagen ante los ojos de quienes visitan a la otrora “Perla del Soconusco”.



El entrevistado está consciente que en este asunto también debe participar la ciudadanía, porque si ésta no deja tirada la basura en la calle o en las banquetas, como ocurre principalmente en el centro de la ciudad, no se registrara ese deprimente espectáculo. Sin embargo esto sucede, porque el sistema de recolección de desechos es muy deficiente.A su juicio, en cuanto a la basura en las colonias, considera que los ciudadanos deben esperar a que pase el carro recolector para sacar sus desechos de sus casas, porque si los dejan tirados en las esquinas, luego los perros y demás fauna nociva se encarga de esparcirlos, propiciando la contaminación del ambiente.Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades municipales para que, antes de que se vayan, dejen todo limpio, todo en orden, y no vayan a dejarle el problemón a las futuras autoridades. EL ORBE/Nelson Bautista