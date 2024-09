En Pésimas Condiciones el Acceso Principal de la Colonia “Juárez”

Habitantes viven entre baches llenos de agua estancada, lo cual además genera enfermedades y la propagación del dengue.

Tapachula, Chiapas; 16 de Septiembre de 2024.- Habitantes de la colonia Juárez, al norte de la Ciudad de Tapachula, están decididos a tomar medidas más drásticas en caso de que las autoridades municipales que todavía preside la edil Sustituta, Pánfila Gladiola Soto sigan mostrándose indiferentes a darle solución a los problemas que tienen en esa comunidad.

Valente de León Velázquez, habitante de ese lugar, manifestó que desde diciembre del año pasado han estado solicitando la pavimentación de la calle principal que les da acceso a la cabecera municipal, pero resulta que solo los han traído a base de engaños.

Dicha calle, que fue pavimentada hace años, ya presenta deterioro y por ser temporada de lluvias se encuentra toda encharcada, con grandes hoyancos por donde quiera, lo que ha propiciado que los operadores de transporte colectivo (combis) ya no quieren prestarles el servicio.



En entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que dicha calle no solo les sirve a los habitantes de la colonia Juárez, sino también a varias más, quienes transitan por esa vía para salir a la cabecera municipal. Es decir, el beneficio de la pavimentación sería para muchas familias.Precisamente, dijo el entrevistado que por eso no entiende el porqué de la pasividad del Ayuntamiento, pues esta obra sería de mucho beneficio y sin embargo, no hay para cuando sea tomada en cuenta por las autoridades para su rehabilitación.Van a esperar unos cuantos días, pero si no ven que haya respuesta por parte de las autoridades, entonces sí harán un movimiento más drástico porque ya están cansados de tantos engaños por parte de los funcionarios municipales. EL ORBE/Nelson Bautista