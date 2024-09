Repercusiones de la Reforma Judicial se Reflejarán Paulatinamente

*Existe Incertidumbre en el Sector Empresarial.

Tapachula, Chiapas; 27 de Septiembre del 2024.- Los efectos de la aprobación de la reforma al Poder Judicial no será inmediato, en donde no por el hecho de que se haya publicado va haber una reacción inmediata, estás serán paulatinas, conforme se vayan dando las circunstancias.

Lo anterior fue dado a conocer por el empresario Rafael Rojo Galnares, al explicar que sobre todo las reacciones van a ir dependiendo cómo se dé la elección de jueces, de magistrados, e incluso, ya hay anuncios de inversiones que se están suspendiendo, entonces esos serán los efectos.

“Empresas automotrices ya han señalado que no van a hacer inversiones adicionales a las que tienen, necesitan tener o saber cuál es la certeza con la que cuentan, y por otro lado, pues igual el dólar ahorita se ha mantenido relativamente estable, tuvimos un aumento del dólar hace unos cuantos días, y se ha mantenido por el orden de los 19.40 en operaciones al mayoreo, llegamos a tener 19.20 son variaciones ligeramente menores o mucho menores a las que tuvimos antes, pero si refleja una cierta inestabilidad, nerviosismo”, expuso.

El empresario de Tapachula consideró que algunas reacciones se verán en el año próximo, sin embargo no es una fecha límite, se tiene que ir analizando cómo se van ir dando las cosas.

Rojo Galnares reconoció que sí hay riesgo inminente de que se estanque la economía, la cual dijo “de por sí no creció en seis años, prácticamente en nada. Y Estados Unidos también está a punto de una recesión, y como siempre se dice, cuando a ellos les da una gripa a nosotros no da una neumonía”.

Pero la economía del vecino país, dependerá también de quien gane las elecciones, pero hay múltiples factores, no es una situación definida.

Agregó que la afectación o la reacción de la reforma judicial, impactará en todos los Estados de nuestro país. EL ORBE/ JC