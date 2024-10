Disminuye la Afluencia del Turismo Guatemalteco a Tapachula

*Repercute Drásticamente en la Economía: Empresarios

Tapachula, Chiapas; 9 de Octubre de 2024.- Del 30 por ciento de turistas guatemaltecos que ingresaban por la frontera para llegar a Tapachula, para entretenerse o para realizar compras, en la actualidad desafortunadamente apenas están visitando esta localidad un 5% de estos turistas.

Así lo consideró, Roberto Alejandro García Zenteno, representante de los empresarios del Paseo Peatonal en el centro de Tapachula, quien aseguró que, como consecuencia, no hay derrama económica.



En entrevista con el rotativo El Orbe, manifestó que hay varias causas por las que ya no llegan turistas a Tapachula, pero la principal es que les ponen trabas para su ingreso, pero lo peor es que a partir de que pisan suelo mexicano, son objeto de atracos.Asimismo, dijo que la presencia de migrantes en el centro de la ciudad es otro tema que afecta de manera general a los empresarios, ya que, por cuestiones de seguridad, la gente local ha dejado de ir a hacer sus compras en el comercio establecido en el centro.Explicó que hay dos tipos de migrantes: Los de Europa, Asia o África, que sí aportan dinero, no causan tantos problemas porque solo están cuando mucho unas dos semanas y continúan su viaje.En cambio, los demás, donde se enlistan hondureños, salvadoreños, y algunos de Haití y sudamericanos, la mayoría no cuenta con recursos suficientes y eso los obliga a mendigar, otros, tal vez a robar, o simplemente a causar desorden.Agregó que por eso sería importante que las nuevas autoridades promuevan el turismo, y que al ingresar a México, sean tratados con corrección. Pero también, comentó que es necesario que las autoridades agilicen los trámites de los migrantes en Tapachula con el propósito de que no tengan que esperar mucho tiempo en esta ciudad. EL ORBE/Nelson Bautista