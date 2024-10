Pésima Atención en la Clínica del ISSSTE en Tapachula

* Derechohabientes Denuncian Falta de Medicamentos y Equipos Médicos.

Tapachula, Chiapas; 11 de Octubre de 2024.- Desde hace ya algún tiempo la atención a derechohabientes del Instituto de Seguridad Social al Servicio de Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la clínica Roberto Flores Nettel, de Tapachula, es totalmente pésima, debido a que no hay aparatos ni siquiera para un simple ultrasonido, menos medicamentos.

Benito Llaven Ricardez, quien es pensionado del ISSSTE, dijo que en su caso requiere de una operación de la vesícula, pero según el médico que lo atendió en este nosocomio no se cuenta con las herramientas médicas para ser intervenido.

Para la realización de algún estudio los médicos familiares envían al paciente a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sostuvo, pero éstos tienen que cubrir su propio traslado.

El problema es que hay pacientes de escasos recursos económicos, quienes no pueden cubrir los gastos de traslado, señaló, además de que, al no haber medicamentos en la clínica, tienen que comprarlos de manera particular, pero es lo mismo, ya que muchos pacientes no cuentan con dinero suficiente.

Dijo que se pierde mucho tiempo, ya que la hoja de traslado a Tuxtla Gutiérrez la dan como cuatro meses después, en algunas ocasiones, cuando el paciente ya empeoró e incluso cuando ya partió de este mundo.

De igual forma, comentó que la Dirección del ISSSTE programó la construcción de un edificio anexo a la clínica, supuestamente para mejorar la atención a los derechohabientes, pero resulta que dicha obra no concluye.

El entrevistado aseguró que no se trata solo el caso de él, sino que son cientos de pacientes que están con el mismo problema, por lo que sugirió que eleven su queja ante la Dirección General del ISSSTE en la Ciudad de México para que mejore la atención. EL ORBE/Nelson Bautista