Sale Otra Caravana de Migrantes de Tapachula

* Otro Grupo de Migrantes Llegó Este Viernes a Pijijiapan.

Tapachula, Chiapas; 11 de Octubre 2024.- Un grupo de migrantes anunció que saldrán en caravana de la Ciudad de Tapachula por la madrugada de sábado, debido a que se encuentran desesperados ante el tortuguismo en los trámites que se realizan ante las autoridades migratorias en esta zona fronteriza.

Al respecto, Guillermo «N», originario de Colombia, señaló en entrevista que la salida del grupo de migrantes se estableció para las 4:00 de la mañana de este 12 de Octubre, en donde se tiene previsto que participen unas 400 personas de diversas nacionalidades.

Para ello están solicitando el apoyo de las autoridades de los tres niveles de Gobierno, sobre todo de las corporaciones de seguridad, para que les brinden protección durante su recorrido por la Carretera Costera de Chiapas.

El entrevistado dijo que saldrán de manera pacífica del Parque Central “Miguel Hidalgo” de esta Ciudad, y se autodenominan «Dios Nos Guía», haciendo énfasis en que no tienen un líder, todos tienen voz.

Guillermo «N» insistió en el apoyo de las autoridades, ya que por cada familia que participa en esta caravana, van de tres a cinco niños, por lo que es importante la seguridad y protección en esta caminata, y que de igual forma caminarán muchos adultos mayores.

El objetivo de estas familias es ir en busca de mejores condiciones de vida, indicó, ya que en sus lugares de origen no tienen empleo, existe mucha inseguridad y violencia.

Decidieron salir de esta ciudad fronteriza de México porque también no han tenido el apoyo humanitario requerido como alimentos y refugio, así como los trámites ante el INM y COMAR han resultado muy tardados, por lo que han decidido arriesgarse en esta caminata, subrayó. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros