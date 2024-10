Colonos de Tapachula Piden Corregir Escurrimiento de Aguas Pluviales

*En el Libramiento Sur-Poniente.



Tapachula, Chiapas; 15 de Octubre de 2024.- Con la finalidad de que se corrijan a tiempo los posibles vicios ocultos que puede presentar la obra de “ampliación del Libramiento Sur en Tapachula”, habitantes de la zona están reportando encharcamientos, ya que supuestamente se está dirigiendo mal el escurrimiento natural de las aguas pluviales, lo cual evidenció la presente temporada de lluvias.

Jesús López Escobar, habitante del fraccionamiento Antiguo Aeropuerto Tercera Sección, expresó: “estamos reunidos aquí porque no tomaron en consideración las afectaciones que esta obra está originando”, comentó.

Explicó que se habilitaron descargas pluviales que hoy están provocando inundaciones, lavado de calle y encharcamientos con lodos, por la gran cantidad de lluvia que cae en la zona.

Las colonias afectadas son Los Cafetales, Raymundo Enríquez, Vida Mejor, Valle Verde, Antiguo Aeropuerto III sección, Solidaridad 2000 y Buenos Aires.



En entrevista con rotativo EL ORBE, señaló que se reunieron ayer en la mañana para dialogar con los representantes del Gobierno del Estado y encargado de Obras Públicas del Estado, para dar a conocer sus inquietudes.No están inconformes con la obra de ampliación del Libramiento Sur Poniente, expresó, pero sí se requiere una solución a este problema.Por ello, pidieron el apoyo de las autoridades estatales y de la empresa constructora para que dispongan de lo necesario con el propósito de que ya no sigan siendo afectados.Y es que en el tramo que comprende a la entrada a Raymundo Enríquez y Buenos Aires, la obra ha provocado encharcamientos en diferentes calles de esas colonias y las que están más abajo, debido a la intensa descarga pluvial.Apuntó que al proyectar la obra, no consideraron drenes amplios o suficientes para el traslado del agua pluvial.Los pobladores hicieron un recorrido en compañía de representantes de la empresa constructora para conocer bien los puntos críticos. Sin embargo, dijo, los enviados de la empresa no tienen poder de decisión, pero esperan se tomen cartas en este asunto y se dé una solución en bien de todos los colonos. EL ORBE/Nelson Bautista