Transportistas Insisten en Revocación de Concesionamiento

*Debido a Presuntas Irregularidades.

Tapachula, Chiapas; 29 de Octubre del 2024.- Cooperativas de transportistas no concesionadas insisten en la denuncia de que existen evidencias necesarias y suficientes para comprobar que hubo presuntos actos de corrupción en el concesionamiento del transporte público en la entidad.

Derivado de esa situación estarán solicitando ante las autoridades competentes, “la revocación” del concesionamiento recientemente publicado en el Diario Oficial.

Señalan a falsos transportistas que le están robando el beneficio de una concesión a los verdaderos trabajadores del volante.

Lo anterior fue dado a conocer por el Dirigente de la CROC Regional en materia de transporte, Joaquín Morales Díaz, quien explicó que la problemática sigue y no han logrado ningún acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Estado, la cual, dijo, ha intentado dividir a los inconformes.

“No hay nada para las sociedades cooperativas que represento y para los demás compañeros que estamos unidos; vamos a tener la necesidad de interponer una demanda ante los jueces federales, vamos a pedir la revocación de todas las 24 empresas recién creadas, y a los que acaban de terminar sus trienios de presidentes municipales, tampoco les asiste el derecho, la ley se tiene que respetar”, advirtió.

El dirigente transportista lamentó que se esté dando esta situación, en donde consideró es necesario resolver la problemática ya que de lo contrario se le va a heredar un problema social a la próxima administración en la entidad.

Joaquín Morales manifestó que las autoridades de la Secretaría de Movilidad los ha mandado a llamar por separado, intentando, supuestamente, depurar,sin embargo dijo, la postura de los verdaderos transportistas es que se beneficie a todos los que tienen derecho.

Y si quieren depurar, que quiten a los falsos transportistas, a los pulpos del transporte, quienes son los que han venido manipulando toda esta situación.

Aparte de las denuncias que estarán presentando ante las autoridades correspondientes, dijo, harán del conocimiento de todos los presuntos actos de corrupción a las nuevas autoridades estatales, al Congreso del Estado, a la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, a la Secretaría de la Función Pública, ya que están molestos con todo lo que está pasando.

Agregó que solo de las cooperativas que él representa, son alrededor 400 verdaderos transportistas que no fueron beneficiados con una concesión, ya que fueron desplazados por presuntos actos de corrupción y componendas al interior de la SMyT. EL ORBE/ JC