Imparables los Atracos Cometidos por Moto Asaltantes en Tapachula

*De Nada han Servido Operativos se Seguridad.

Tapachula, Chiapas, 6 de noviembre del 2024.- De poco o nada han servido operativos de vigilancia y seguridad que realizan algunas corporaciones policíacas en la ciudad de Tapachula, ya que el grupo delictivo conocido popularmente como “los motoasaltantes”, continúa operando con total impunidad en diferentes sectores de la localidad, en donde algunas víctimas han interpuesto sus denuncias ante las autoridades competentes, sin embargo, no hay resultados en las supuestas investigaciones.

El modo de operar es prácticamente el mismo, los delincuentes viajan en motocicletas, presuntamente robadas, y atacan a sus víctimas para despojarlas de dinero en efectivo, celulares y pertenencias de valor.

Apenas el pasado 29 de octubre del presente año, las autoridades de tránsito y vialidad dieron a conocer con bombo y platillo que estaban realizando un “operativo ráfaga” contra motociclistas que transitan de manera irregular en distintas colonias de esta localidad.

Como parte de dicho operativo supuestamente aseguraron motocicletas de dudosa procedencia, debido a que los tripulantes no tenían tarjeta de circulación, ni licencia, y varios vehículos fueron remitidos al corralón. Sin embargo, la falta de coordinación con corporaciones de investigación se desconoce si los vehículos en mención han sido utilizados en algunos asaltos u actividades ilícitas.

Supuestamente, el operativo es para incentivar la cultura vial, sin embargo, hay motociclistas que se quejan que dichos operativos solamente sirven para presuntos actos de extorsión y sobornos.

Mientras tanto, los verdaderos delincuentes, como los “motoasaltantes” que ya han extendido sus actividades ilícitas al sector nor-poniente de la ciudad de Tapachula, operan con toda impunidad, portando armas de fuego de grueso calibre.

Un buen número de robos y asaltos por parte de dichos delincuentes, han quedado grabados en cámaras de vigilancia en diversos puntos de la geografía local, pero hasta el momento no se ha informado sobre su detención. EL ORBE/ Mesa de Redacción.