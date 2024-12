Habitantes de la Colonia Damigas Solicitan Alumbrado Para Mejorar Seguridad

* La Administración Municipal Pasada No le dio Solución.

Tapachula, Chiapas; 01 de Diciembre de 2024.- Luego de que la pasada administración dejara en un abandono gran parte de la Ciudad de Tapachula, el actual Ayuntamiento Municipal realizó limpieza y emparejamiento de la calle por donde estaban instaladas las vías del ferrocarril, en la 18ª Calle Oriente, pero se requiere más atención.

Así lo manifestó el señor Víctor Manuel Molina, habitante de la colonia Damigas, quien dijo que es necesario que la autoridad municipal continúe atendiendo esa calle, la cual requiere iluminación para que haya mayor seguridad, y de ser posible, su encarpetamiento asfáltico.

En entrevista con rotativo EL ORBE, apuntó que la instalación del alumbrado público en esa calle es de utilidad pues por ahí transitan jovencitos que van a las escuelas vespertinas, como es el caso de la Secundaria Federal No. 1, incluso de algunas primarias.

Asimismo, están a unos cuantos metros las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario (Cedeco) y el Mercado “Soconusco”, independientemente de que se trata de un lugar que está casi en el centro de la Ciudad de Tapachula.

El entrevistado añadió que hay otro detalle que siempre lo han mencionado y tiene que ver con la salud de los vecinos y de la población en general: el canal de desagüe que inicia en la 3ª. Avenida Sur y concluye en la 7ª Sur (Par Vial).

Ese canal, explicó, no solo recoge aguas pluviales sino también algunos drenajes, lo que provoca criaderos y proliferación de toda clase de insectos, los mismos que dan pie a muchas enfermedades como el Dengue.

Subrayó que si no se puede embovedar, ese canal por lo menos deberían arreglarlo con material firme para que el agua corra libremente y no se estanque, y también para evitar que los propios vecinos tiren en ese espacio animales muertos, que contribuyen a la contaminación.

Se podría trabajar en áreas verdes con espacios recreativos en bien de la niñez de ese sector de la Ciudad, señaló. EL ORBE/Nelson Bautista