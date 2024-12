Grupo de Transportistas Busca Amparo Para Invalidar Concesionamiento en la Entidad

*Afirman que Hubo Supuestas Irregularidades.

Tapachula, Chiapas; 4 de Diciembre del 2024.- Transportistas inconformes con el concesionamiento del transporte público en la entidad se manifestaron en contra de las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte, en donde acusan a la todavía titular de engañarlos con reuniones para ganar tiempo, ya que el 8 de Diciembre dejan el cargo. Sin embargo, advirtieron que aún están a tiempo de interponer amparos y tirar el periódico oficial del pasado 11 de Septiembre.

Así como dijeron tener todos los argumentos legales para echar para atrás el último concesionamiento que acaban de publicar, en donde se sigue beneficiando a los mismos “pulpos del transporte”.

Denunciaron que, según algunas versiones, hubo corrupción en el proceso de asignaciones de concesiones de taxis y combis. En donde también presumen que hubo “ganancias millonarias” ilegales por parte de funcionarios estatales, que calculan en “200 millones de pesos”.

Lo anterior se desprende de la entrevista con el representante de la CROC a nivel regional, Joaquín Morales Díaz, quien reconoció que la Secretaría de Movilidad y Transporte en la entidad Nancy Vences Montiel les volvió a tomar el pelo con diversas reuniones de trabajo, en donde les hicieron la promesa de que harían una extensión del concesionamiento y que se beneficiaría a las cooperativas que ellos representan.



Para su sorpresa -dijo- el representante de los transportistas, se volvió a beneficiar a los mismos pulpos del transporte. Esto a pesar de que ellos representan a los verdaderos trabajadores del volante, que por décadas han solicitado el beneficio y simplemente no los toman en cuenta.Señaló que esta situación presuntamente es por “la corrupción” al interior de la dependencia del transporte en la entidad.“Esto quiere decir que la señora tiene compromisos económicos, se imaginan de a 200, en 1,000 concesiones de 200, ¿cuánto no recibió la señora? Son más de 200 millones de pesos, por eso ella se amarra la falda en no darnos a nosotros, porque otro grupo dice que no nos deben de dar, que ya no hay más concesiones, porque ellos soltaron más de 200 millones de pesos, eso es real, se ve, no estamos hablando nosotros al algaréate”, denunció.Agregó que cuentan con todos los elementos legales necesarios y suficientes para promover amparos y denuncias ante las autoridades competentes, para echar abajo el concesionamiento en la entidad, lo cual no habían hecho porque confiaron en la palabra de la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte. EL ORBE/ Mesa de Redacción.