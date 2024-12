Inconformes por Concesionamiento del Transporte Público se Amparan

* Pulpos del Autotransporte Obtuvieron de 20 a 30 Permisos.

Tapachula, Chiapas; 8 de Diciembre del 2024.- Transportistas inconformes con el concesionamiento del transporte público en Tapachula presentaron desde el 2 de Diciembre un amparo ante las autoridades competentes, y exigir se revoque la asignación de concesiones, ya que presuntamente solo se benefició a los denominados “pulpos del transporte”.

Lo anterior se desprende de la entrevista con el Licenciado, José Luis Pérez Jiménez, abogado defensor de cooperativistas del transporte, con cédula profesional 3459109, quien explicó que sus clientes, diversas cooperativas del transporte, tramitaron el amparo número “1150/24 ante el juzgado segundo de distrito en el Estado de Chiapas”.

En donde lo que están impugnando como acto reclamado para efectos de los artículos 108 fracción cuarta y 75, párrafo primero de la Ley de Amparo es, el concesionamiento del transporte público, presuntamente fraudulento al que se refiere el Periódico Oficial número 366, segunda sección, del 11 de septiembre del 2024, y el diverso y conexo Periódico Oficial 381, del 4 de diciembre del 2024.

Se presume lo fraudulento -dijo- toda vez que sus clientes, por medio de su líder, tienen expedientes de solicitud para concesionamiento de hace 15, 20, 25 años y no se vieron beneficiados en dichos periódicos oficiales, o incluso si salieron beneficiados, sería con mediante una o dos concesiones, mientras que las empresas o cooperativas out-short que fueron beneficiadas y que, supuestamente pertenecen a pulpos del autotransporte, obtuvieron de 20 a 30 concesiones.

José Luis Pérez Jiménez subrayó que la gran mayoría de las “empresas” beneficiadas con 20 o 30 concesiones no cumplen con la normativa, no son asalariados y son muy allegados al régimen del sexenio anterior.

Según el criterio del abogado, la Secretaría de Movilidad y Transporte violó las reglas del artículo 48 de la Ley de Transporte, que exige que los expedientes de solicitud se resuelvan en la forma gradual y cronológica como fueron presentados, mientras que los expedientes de sus clientes tienen solicitudes de hace 20, 25 años, en tanto que las cooperativas que obtuvieron esos concesionamientos del 11 de septiembre 2024, y del 4 de diciembre 2024, sus expedientes datan de hace 2, 3, 4 hasta 5 años cuando mucho.

Aportarán todas las pruebas a la autoridad competente de las irregularidades del concesionamiento del transporte público. Así como manifestó que sus clientes, las cooperativas del transporte inconformes, están abiertas al diálogo con las nuevas autoridades que acaban de entrar. EL ORBE/ Mesa de Redacción