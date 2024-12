Evalúan Distribuidores que No Habrá Incremento del Gas LP

*Recomiendan Realizar Recargas Anticipadas del Energético.

Tapachula, Chiapas; 8 de Diciembre del 2024.- Los distribuidores de gas LP en la región del Soconusco, evalúan que durante lo que resta del presente año no habrá incremento al energético, y en caso de lo contrario, sería un movimiento muy mínimo, ya que el precio va en función de las tendencias en los mercados internacionales.

Lo anterior fue dado a conocer por Antonio D’amiano Gregonis, empresario de Damigas, quien explicó que la mayor parte del gas LP que se consume en México viene del extranjero, ya que PEMEX produce una cantidad importante, pero no todo, por eso los precios dependen del mercado internacional.

El Gobierno Federal ha implementado un control de precios que permite que los costos no tengan variaciones muy fuertes, destacó. Es por eso que en su experiencia puede adelantar que no debe haber preocupaciones al respecto, y si hay algún aumento, puede ser un ajuste muy ligero.

El empresario dijo que cada fin de año, el consumo de gas LP en los domicilios se incrementa considerablemente, sobre todo en las comunidades en donde las temperaturas bajan considerablemente, por lo que distribuidores del energético recomiendan hacer las recargas de sus tanques o gas estacionario de manera anticipada para este fin de año, para que nos les agarre las prisas.

Sobre todo, porque en ocasiones hay gas, sin embargo, por el incremento en la demanda las instalaciones de PEMEX se saturan, así como las empresas de transporte, en donde trasladarlo para las distintas plantas cuesta, porque la logística se complica.

En la Asociación de Distribuidores de Gas en la que participan, tenían una expectativa de incremento en los precios, pero han visto que Month Belviu, que es el indicador de precio del gas en EU, ha informado que está en 76 o 78 centavos el galón más o menos, lo cual es una buena señal, a pesar de que a nivel internacional se ven complicaciones. Sobre todo, por la temporada invernal, que viene muy fuerte. EL ORBE/ JC