El Precio de la Carne Podría Incrementar: Comerciantes

*Difícil Situación Económica en el Sector Obliga a Realizar Ajustes.

Tapachula, Chiapas; 15 de Diciembre de 2024.- Derivado del problema económico que afecta a la mayor parte de la población, la venta de carne de res en los mercados locales es crítica, lo que podría generar un incremento en los precios en estos últimos días del año.

En entrevista con rotativo EL ORBE, así lo dio a conocer el señor Fidel Aguilar López, quien manifestó que el problema económico que hay en el país es consecuencia de las malas políticas públicas echadas a andar por las autoridades a nivel federal.

En el caso de los tablajeros, expresó, en los mercados en Tapachula si se vende algo es gracias a los migrantes, porque la gente local ya no acude a los centros de abasto debido a la inseguridad o porque no tiene dónde estacionar sus vehículos.

Los vendedores callejeros o informales prácticamente se han apoderado de los espacios públicos (calles y banquetas), y los pocos espacios que quedan para estacionarse están en manos de los llamados “franeleros”, quienes hacen su agosto en pleno diciembre, indicó.

De momento, apuntó, están trabajando coordinadamente con las autoridades municipales, pero se requiere que rescaten varios puestos que hay en los mercados y sean ocupados por personas que venden u obstruyen el paso en las banquetas, para de esa manera evitar el comercio informal.

Aprovechó este espacio para invitar a toda la población tapachulteca o a quienes llegan a esta Ciudad de visita, a que acudan los mercados locales y consuman lo que se vende ahí, porque eso genera e incrementa la economía regional. Si compran en plazas comerciales, la derrama económica se va a otra parte.

En cuanto a los precios de la carne fresca, dijo, un incremento en el precio en estos días se podría dar, pero no lo hacen para no afectar los bolsillos de los consumidores.

De igual forma exhortó a los tablajeros a dar kilos completos, para evitar engaños a la población.

Agregó que actualmente el kilo de carne fresca oscila entre los 170 y 180 Pesos, pero si llegara a subir no pasará de los 200 Pesos. El ORBE/La Redacción