Joyerías de Tapachula Reportan Bajas Ventas

* La Principal Causa es la Piratería y Venta Callejera.

Tapachula, Chiapas; 22 de Diciembre de 2024.- Debido a varios factores, la venta de joyas en el centro de la Ciudad de Tapachula ha experimentado un retroceso significativo, y para nada se puede comparar con el volumen de venta que había anteriormente.

Los comerciantes aseguran que uno de los factores que más ha golpeado al comercio establecido en el ramo de la joyería es “la piratería y la venta callejera”, ya que los precios que manejan son más baratos, aunque de muy mala calidad.

Sobre este tema, el señor Rubén Enrique Morales Escobar, propietario de una joyería en el Paseo Peatonal, en entrevista con Periódico EL ORBE, aseguró que otra de las causas de las bajas ventas es que la gente ya no llega al centro por temor a ser robado.

Las anteriores autoridades municipales dejaron crecer demasiado la inseguridad, y eso ha sido determinante para no tener problemas, porque la gente prefiere no salir de su casa ante el temor de sufrir un asalto.

Dijo que la presencia de miles de migrantes en el centro de la Ciudad es otro motivo por el cual el tapachulteco ha dejado de ir de compras al Centro, ya que los extranjeros también imponen temor.

Otro detalle es que el turismo guatemalteco ha dejado de asistir, apuntó, y esa ausencia les ha pegado porque han dejado de vender buenos volúmenes.

El poco material que venden es de costos bajos, del más barato en el mercado. Todo ello porque también es poco el recurso con que cuentan las familias tapachultecas, subrayó.

El entrevistado señaló que a pesar de que la venta está demasiado baja, por lo menos, en estos últimos días del mes de diciembre espera que la situación se componga un poco más. EL ORBE/Nelson Bautista