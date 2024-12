Actividad de los Circos Afectada por el Uso de Herramientas Tecnológicas

* Inicia Funciones en Tapachula el “Atayde Hermanos”.

Tapachula, Chiapas; 23 de Diciembre de 2024.- El avance y uso de la tecnología, indudablemente ha originado afectaciones a la actividad en los circos, en las radiodifusoras, en las televisoras, en los teatros, pero se han hecho adaptaciones para mantener la esencia.

Brayan Flores, publirepresentante y malabarista del circo Atayde Hermanos, fue quien comentó lo anterior, al tiempo de decir que en el caso de los circos, la ilusión de los niños no termina, sobre todo cuando de la noche a la mañana ven que en determinado lugar ya está instalada una carpa.

Entrevistado por rotativo EL ORBE, aseguró que la actividad del circo no va a morir, porque es parte de la ilusión de los niños, es parte del espectáculo, solo es cuestión de adaptarse a las circunstancias innovadoras.

De alguna manera ellos ya habían encontrado la fórmula de cómo adaptarse a la nueva era tecnológica, apuntó, aunque desde luego, dijo, han tenido que cambiar las funciones año con año, sobre todo a la hora de integrar al personal, el mexicano y el extranjero, lo cual resulta costoso y de mucha inversión.

Está el caso de la Inteligencia Artificial, que se supone va a alcanzar a todos. Respecto al citado circo, dijo que ya innovaron los sistemas de audio y de luces, procurando hacer más atractivos estos dispositivos.

Añadió que durante las funciones, entran en acción un total de 25 artistas, pero para hacer posible el montaje de las instalaciones, requieren de un total de 95 personas.

Agregó que el miércoles 25 de diciembre en el predio conocido como “de Las Banderas”, sobre la 7ª Sur (Par Vial), rumbo al internado No. 11, iniciarán funciones aquí en Tapachula en una temporada que será muy corta pero con un espectáculo de primera línea, toda vez que ellos representan al original, al verdadero circo Atayde Hermanos. EL ORBE/Nelson Bautista