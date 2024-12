Hondureños Piden Ayuda Humanitaria en Tapachula

*Viven en Campamento Provisional en Fracc. Las Vegas.

Tapachula, Chiapas 30 de Diciembre del 2024.- La crisis migratoria se recrudece en la frontera sur de México; principalmente en Tapachula en donde cientos de migrantes viven en condición de calle en campamentos instalados en el fraccionamiento Las Vegas y la colonia Procasa, al sur de esta ciudad fronteriza.

En estos asentamientos informales, ubicados en banquetas, camellones y áreas verdes, viven decenas de familias de diversas nacionalidades, en donde también hay jóvenes de origen hondureño, quienes están solicitando ayuda a organismos internacionales y a las autoridades migratorias mexicanas.

Estas personas en voz del migrante de origen hondureño, Carlos Enrique “N” pidió ayuda para no seguir viviendo en condiciones tan precarias, ya que no cuentan con recursos económicos ni para la alimentación.



Por lo que en estos campamentos cocinan lo que pueden, en fogones hechizos con piedras y lo que encuentran a la mano. Así como en ocasiones aguantan hambre, porque no tienen víveres.Comentó que llevan viviendo en este lugar varias semanas, ahí duermen y realizan sus necesidades fisiológicas.Destacó que en el lugar se encuentran aproximadamente unas 80 familias de diversas nacionalidades, pero no se quieren quedar en esta ciudad, lo que quieren es continuar su camino y llegar a los Estados Unidos.Debido a las condiciones tan precarias en que viven, muchas personas, sobre todo niños se han enfermado. Ya que algunos llevan en esta localidad fronteriza, desde hace ocho meses.El pasado 24 de diciembre, pasaron la noche buena en estos campamentos y este 31 de diciembre para recibir el año nuevo 2025 también, debido a que el INM sigue sin atender sus peticiones.Carlos Enrique “N” agregó que, si no tienen apoyo de las autoridades mexicanas, estarán saliendo en caravana de esta ciudad, ya que empezó a correr información entre la comunidad migrante que en los primeros días de enero se conformará un numeroso contingente de extranjeros, quienes saldrán de Tapachula caminando, con rumbo a la ciudad de México. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.