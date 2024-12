Denuncian Pésimo Servicio de Transporte Colectivo en la Colonia Juárez

*Choferes de la Ruta no Respetan los Horarios Establecidos.

Tapachula, Chiapas 30 de diciembre de 2024.- El servicio de transporte colectivo en su modalidad de combis, en la ruta el Rosario, es totalmente pésimo, principalmente porque los conductores no respetan los horarios establecidos, tanto en el inicio como en la conclusión del día.

En entrevista con el rotativo El Orbe, así lo dio a conocer el señor Valente de León Velázquez, habitante de la colonia Juárez, quien aseguró que el servicio debe concluir a las 20:45 horas, pero los choferes de las combis de esa ruta a las 7:00 de la noche o incluso antes suspenden el servicio.

Indicó que esta situación afecta muchísimo a los habitantes de ese lugar, ya que hay jóvenes que estudian en las tardes, o gente que trabaja y que ya sale tarde, no pueden regresar del Centro de la ciudad hacia sus hogares por falta de transporte.

Afirmó que la mayoría de la gente que vive en la colonia Juárez es de escasos recursos económicos y por lo tanto, se les dificulta pagar el servicio de taxi para regresar a sus casas, ya que les cobran carísimo, aduciendo que está lejos la mencionada colonia.

En ese sentido, pidió a los señores Guadalupe Sánchez y a Emilio Orduña, concesionarios de las combis, a que tomen cartas en el asunto para mejorar este servicio. Y si los conductores no quieren adaptarse a los horarios de servicio establecidos, simplemente que los cambien.

Asimismo, se dirigió a la coordinación regional de movilidad y transporte para que verifique esta denuncia, en virtud de que hay momentos en que los choferes dejan sin servicio a los habitantes de esa comunidad, sobre todo cuando se van dizque a cargar gasolina y regresan hasta que se les pega la gana.

Agregó que si los concesionarios o las empresas que prestan el servicio no pueden con el paquete, que lo digan para que se gestione la entrada de otras empresas para que presten un mejor servicio. EL ORBE/Nelson Bautista.