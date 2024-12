Precio de la Uva se Mantiene en 120 Pesos por Kilo en Comercios de la Región

*Con Motivo de las Fiestas de Año Nuevo.

Tapachula, Chiapas 30 de diciembre de 2024.- Comer 12 uvas al finalizar el año, o en los primeros segundos del nuevo año, es una tradición española que se ha extendido por todo el mundo, lo que hace que, en este mes, la adquisición de esta fruta se incremente.

Esta tradición consiste en comer 12 uvas al compás de las campanadas del reloj que marcan la media noche y, al mismo tiempo, se van estableciendo los propósitos, deseos o metas que se esperan alcanzar en el siguiente año.

Tapachula no es la excepción. Tanto en las plazas comerciales como en los mercados, la venta de uva en todas sus variedades se incrementa significativamente, pero no solo por ser parte de una tradición, sino también por sus cualidades nutritivas.

Como se sabe, la uva, con un sabor característicamente dulce, ya sea verde o roja, es un alimento que aporta múltiples beneficios para la salud, pues tiene un alto contenido en fibra, vitaminas y minerales, es baja en grasas y no contiene colesterol ni sodio, contribuyendo a la prevención de enfermedades como el cáncer y cardiovasculares.

Con relación a su consumo en Tapachula, la joven Karla Fabiola Santeliz, comerciante en el mercado San Juan, dijo que la variedad que más se consume en la roja, y que su costo es de 120 pesos el kilogramo, aunque, confió, hay negocios donde la venden más caro.

En entrevista con el rotativo El Orbe, aceptó que hace unos cuatro meses, el precio era mucho menor, a 60 pesos el kilogramo por ser temporada, pero al escasear, inmediatamente sube el costo.

Asimismo, comentó que en el caso de Tapachula, no solo se comercializa en esta región por la tradición de comer 12 uvas en fin de año, sino porque se trata de una fruta apetecible agradable al paladar.

Por otro lado el joven Jair Carrillo Ventura, comento que el comer las 12 Uvas, ya se ha convertido en una tradición familiar, pues cada una de ellas significa hacer un pedido al creador para que los proteja y guarde durante el nuevo año.

Dijo pedimos amor, paz, sabiduría, bondad, pero sobre todo unión familiar y en caso especial el que aun estudia, pide al creador obtener buenos resultados durante cada ciclo escolar. EL ORBE/Nelson Bautista